2019-12-11T15:12:27+03:00
Общество

В финале женского кубка России по шахматам в ХМАО победила крымчанка

Кубок получила Оксана Грицаева
Руслан Савинов
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В финале женского кубка России по шахматам в ХМАО победила крымчанка. Фото югорской шахматной академии.В финале женского кубка России по шахматам в ХМАО победила крымчанка. Фото югорской шахматной академии.
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Сегодня в Ханты-Мансийске завершился финал женского кубка России по шахматам. Победительницей турнира стала Оксана Грицаева из Крыма. Спортсменка обыграла действовавшую обладательницу кубка Марину Гусеву из Московской области со счетом 1,5:0,5.

Югорская шахматная академия отмечает, что игры кубка России по шахматам среди мужчин в Ханты-Мансийске еще продолжаются. Сегодня, 11 декабря, в Югорской шахматной академии пройдет мужской финал между Сюгиров - Сарана. Начало первой партии в 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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