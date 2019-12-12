2019-12-12T07:15:18+03:00
Общество

В Югре стартует образовательная акция для молодых и будущих избирателей

Она называется «Право выбора – мое конституционное право»
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре стартует образовательная акция для молодых и будущих избирателей. Фото администрации Мегиона.В Югре стартует образовательная акция для молодых и будущих избирателей. Фото администрации Мегиона.
Изменить размер текста:

В ХМАО проводится образовательная акция «Право выбора – мое конституционное право». Она проводится с целью повышения правовой культуры избирателей.

С 12 по 19 декабря 2019 года на официальном сайте избирательной комиссии ХМАО в разделе «Правовая культура» будут доступны вопросы акции.

Администрация Мегиона сообщает, что мероприятие проводится для трех возрастов: «будущие избиратели» - от 14 до 18 лет, «молодые избиратели» - от 18 до 30 лет, «опытные избиратели» - от 30 лет и старше.

Дополнительную информацию об этапах окружной акции можно узнать по телефону территориальной избирательной комиссии Мегиона 8 (34643) 3-33-76.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Урае пожарные обследуют все деревянные дома
Предприниматель Когалыма задолжал миллионы по зарплате своим сотрудникам
Медики Мегиона используют метод позитивного мышления для продления жизни пациентов
«Югра-Экология» объявляет «Елочный сбор» после новогодних праздников
Накануне в Югре похитили телевизор, угнали автомобиль и изъяли более грамма наркотиков
За 2019 год в ХМАО провели свыше тысячи процедур ЭКО
«Самотлорские ночи» признали победителем премии «События России»
Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки
Акция-конкурс «Мой снеговик» началась в Ханты-Мансийске
На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ»
Житель Сургута привез из Вьетнама редчайшие экземпляры кобр
В ХМАО назвали победителей конкурса «Лучший МФЦ Югры»
Заспавшихся утром вартовчан разбудит сирена
Погода в Югре 12 декабря: ветрено
Вартовец зарезал родную сестру с целью изгнания бесов
Югорчане завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду
Пассажиры вернувшегося в аэропорт Уфы самолета добрались до Нижневартовска