СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-12T07:15:18+03:00

В Югре стартует образовательная акция для молодых и будущих избирателей. Фото администрации Мегиона.

Изменить размер текста: A A

В ХМАО проводится образовательная акция «Право выбора – мое конституционное право». Она проводится с целью повышения правовой культуры избирателей.

С 12 по 19 декабря 2019 года на официальном сайте избирательной комиссии ХМАО в разделе «Правовая культура» будут доступны вопросы акции.

Администрация Мегиона сообщает, что мероприятие проводится для трех возрастов: «будущие избиратели» - от 14 до 18 лет, «молодые избиратели» - от 18 до 30 лет, «опытные избиратели» - от 30 лет и старше.

Дополнительную информацию об этапах окружной акции можно узнать по телефону территориальной избирательной комиссии Мегиона 8 (34643) 3-33-76.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU