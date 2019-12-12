2019-12-12T06:55:31+03:00
Общество

В ХМАО назвали победителей конкурса «Лучший МФЦ Югры»

Сетью центров охвачены почти все сто процентов жителей региона
Руслан Савинов
Поделиться:
В ХМАО назвали победителей конкурса «Лучший МФЦ Югры»В ХМАО назвали победителей конкурса «Лучший МФЦ Югры»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В правительстве состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления муниципальных и госуслуг Югры».

Конкурс проводится ежегодно с целью выявления лучших работников учреждений, а также

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» первое место заняла Анастасия Рябова из Урая. В номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством действующих окон обслуживания не менее 10» первое место досталось МФЦ Урая. В номинации «Лучший проект МФЦ» победил МФЦ Сургутского района;

По словам замгубернатора Николая Милькиса, на сегодняшний день сетью МФЦ охвачено 99,5 % жителей Югры.

- Мы постоянно улучшаем деятельность МФЦ, но нет предела совершенству. Я вижу, что не за горами тот момент, когда все услуги, которые необходимы для получения от государственных и муниципальных органов власти, будут переданы многофункциональным центрам. Для этого мы будем принимать все необходимые меры, - отметил Николай Милькис.

Правительство Югры добавляет, что округ традиционно входит в число субъектов России с высокой степенью эффективности организации МФЦ. По итогам 2019 года более 99% отзывов заявителей являются положительными.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель Когалыма задолжал миллионы по зарплате своим сотрудникам
Медики Мегиона используют метод позитивного мышления для продления жизни пациентов
«Югра-Экология» объявляет «Елочный сбор» после новогодних праздников
Накануне в Югре похитили телевизор, угнали автомобиль и изъяли более грамма наркотиков
За 2019 год в ХМАО провели свыше тысячи процедур ЭКО
«Самотлорские ночи» признали победителем премии «События России»
Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки
Акция-конкурс «Мой снеговик» началась в Ханты-Мансийске
На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ»
Житель Сургута привез из Вьетнама редчайшие экземпляры кобр
В Югре стартует образовательная акция для молодых и будущих избирателей
Заспавшихся утром вартовчан разбудит сирена
Погода в Югре 12 декабря: ветрено
Вартовец зарезал родную сестру с целью изгнания бесов
Югорчане завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду
Пассажиры вернувшегося в аэропорт Уфы самолета добрались до Нижневартовска