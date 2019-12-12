В ХМАО назвали победителей конкурса «Лучший МФЦ Югры»

СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-12T06:55:31+03:00

Сетью центров охвачены почти все сто процентов жителей региона

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В правительстве состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления муниципальных и госуслуг Югры».

Конкурс проводится ежегодно с целью выявления лучших работников учреждений, а также

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» первое место заняла Анастасия Рябова из Урая. В номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством действующих окон обслуживания не менее 10» первое место досталось МФЦ Урая. В номинации «Лучший проект МФЦ» победил МФЦ Сургутского района;

По словам замгубернатора Николая Милькиса, на сегодняшний день сетью МФЦ охвачено 99,5 % жителей Югры.

- Мы постоянно улучшаем деятельность МФЦ, но нет предела совершенству. Я вижу, что не за горами тот момент, когда все услуги, которые необходимы для получения от государственных и муниципальных органов власти, будут переданы многофункциональным центрам. Для этого мы будем принимать все необходимые меры, - отметил Николай Милькис.

Правительство Югры добавляет, что округ традиционно входит в число субъектов России с высокой степенью эффективности организации МФЦ. По итогам 2019 года более 99% отзывов заявителей являются положительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU