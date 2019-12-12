Заспавшихся утром вартовчан разбудит сирена

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-12T06:48:31+03:00

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит лишь для проверки готовности к ЧС

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На территории ж-д станции Нижневартовск-1 сегодня, 12 декабря, с 10:00 будет проходить проверка работоспособности системы оповещения с запуском электросирен.

Горожан, в частности ближайших домов, расположенных на территории десятых микрорайонов, при запуске системы просят не паниковать.

Специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напоминают, что включение сирен будет проверочным, жителей города просят сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

Администрация Нижневартовска подчеркивает, что сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания населения в случае чрезвычайной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU