Погода в Югре 12 декабря: ветрено

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-12T06:01:41+03:00

Температура не опустится ниже -6 градусов

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В четверг, 12 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный 8 - 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем -1, -6 градусов, в западных районах до - 11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, снег и метель. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градусов.

В Сургуте пасмурно и снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -2 градуса.

В Нижневартовске пасмурно и снег. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -3 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU