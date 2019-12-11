2019-12-11T14:22:04+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске выберут «Педагога года»

Предусмотрены три номинации
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске выберут «Педагога года». Фото администрации Ханты-Мансийска.В Ханты-Мансийске выберут «Педагога года». Фото администрации Ханты-Мансийска.
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В окружном центре 25 учителей из 20 школ города будут демонстрировать свой педагогический талант в конкурсе профмастерства «Педагог года Ханты-Мансийска — 2020». Конкурс проводится ежегодно уже 22 раз подряд.

- В настоящее время педагогическое сообщество города объединяет 1735 педагогов. Они каждодневно вкладывают свои силы, творческую энергию, душу и сердце в подрастающее поколение нашего города, а значит в будущее Югры и всей страны. Я уверена в том, что каждый конкурсант полон идей, желания работать, узнавать и искать новое, удивлять и вести за собой, - сообщила замглавы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

Выбирать лучших будет жюри по трем номинациям: общая номинация «Учитель года», «Сердце отдаю детям» - среди педагогов допобразования детей, «Воспитатель года» - среди педагогов детских садов.

Администрация Ханты-Мансийска добавляет, что победителей и призеров определят к 16 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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