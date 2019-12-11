Нижневартовск открывает «Город Снежной Королевы»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-11T13:59:34+03:00

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На площади Нефтяников 22 декабря в 15:00 для горожан состоится праздничное открытие ледового городка «Город Снежной Королевы». Администрация Нижневартовска приглашает посетить мероприятие жителей и гостей города.

В программе: новогодняя зумба, квест «Путь Герды», флешмоб от Деда Мороза, Снегурочки, эльфов, Снежной Королевы, принцессы Эльзы и принца Клауса, сюрпризы и розыгрыши.

Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах, эстафетах и шутливых соревнованиях на площадках: «Королевские забавы», «Веселые горки», «Маленькая разбойница».

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ИСТОЧНИК KP.RU