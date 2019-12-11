В Нефтеюганском районе произошло ДТП смертельным итогом
Сегодня, около 9:30 в Нефтеюганском районе на 667 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух грузовиков «Хино» и «Даф».
Водитель «Даф» не учел погоду и дорожные условия и не справился с управлением. Он выехал встречку, где столкнулся с автомобилем «Хино».
В результате ДТП водитель «Хино» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Даф» получил травмы.
Как добавляет УМВД ХМАО, на месте работают сотрудники госавтоинспекции: устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибшего и пострадавшего.
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За Сентябрьским где то 670 км.
ИСТОЧНИК KP.RU