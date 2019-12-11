2019-12-11T14:32:16+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе произошло ДТП смертельным итогом

Столкнулись грузовики «Хино» и «Даф»
Руслан Савинов
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В Нефтеюганском районе произошло ДТП смертельным итогом. Фото УМВД ХМАО.В Нефтеюганском районе произошло ДТП смертельным итогом. Фото УМВД ХМАО.
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Сегодня, около 9:30 в Нефтеюганском районе на 667 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух грузовиков «Хино» и «Даф».

Водитель «Даф» не учел погоду и дорожные условия и не справился с управлением. Он выехал встречку, где столкнулся с автомобилем «Хино».

В результате ДТП водитель «Хино» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Даф» получил травмы.

Как добавляет УМВД ХМАО, на месте работают сотрудники госавтоинспекции: устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибшего и пострадавшего.

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За Сентябрьским где то 670 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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