В Нефтеюганском районе произошло ДТП смертельным итогом

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-11T14:32:16+03:00

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Сегодня, около 9:30 в Нефтеюганском районе на 667 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух грузовиков «Хино» и «Даф».

Водитель «Даф» не учел погоду и дорожные условия и не справился с управлением. Он выехал встречку, где столкнулся с автомобилем «Хино».

В результате ДТП водитель «Хино» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Даф» получил травмы.

Как добавляет УМВД ХМАО, на месте работают сотрудники госавтоинспекции: устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибшего и пострадавшего.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/749100" frameborder="0"></iframe> За Сентябрьским где то 670 км.

ИСТОЧНИК KP.RU