Создан городской школьный совет Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-11T13:44:05+03:00

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В столице Югры создали городской школьный совет. В него вошло свыше ста самых активных и инициативных учеников всех школ города. Все они входят в состав школьных ученических самоуправлений своих школ и успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

- Сегодня мы собрались, чтобы начать полноценную работу в городе. У ребят появилось больше возможностей напрямую обращаться в органы власти и делать те дела, которые важны и нужны Ханты-Мансийску. На сегодняшней встрече мы составим «Календарь добрых дел» для того, чтобы все школы нашего города могли по нему работать, - подчеркнул избранный глава совета Егор Зюзин.

Администрация города отмечает, согласно плану, каждый месяц школьники будут посвящать добрым делам в определенной сфере. Например, январь и март пройдет под эгидой охраны природы и защиты окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU