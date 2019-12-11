2019-12-11T13:35:20+03:00
Происшествия

Жители Сургутского района продолжают организовывать фиктивную постановку мигрантов на учет

Полиция выявила еще двух незаконных мигрантов
Руслан Савинов
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Жители Сургутского района продолжают организовывать фиктивную постановку мигрантов на учетЖители Сургутского района продолжают организовывать фиктивную постановку мигрантов на учетФото: pixabay.com
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Накануне сотрудниками полиции обнаружили очередные факты фиктивной постановки на учет мигрантов.

В Солнечном 29-летняя жительница поставила на учет гражданку Киргизии и ее двух несовершеннолетних дочерей.

Аналогичное деяние совершила 29-летняя жительница Федоровского, зарегистрировавшая у себя гражданина Казахстана.

УМВД по ХМАО сообщает, что возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

По закону за фиктивную постановку предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

Злоумышленницы под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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