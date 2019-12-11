2019-12-11T13:28:35+03:00
Спорт

Биатлонисты и лыжники Нижневартовска получили новый инвентарь

Это самая масштабная поставка спортоборудования за последнее время
Руслан Савинов
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Биатлонисты и лыжники Нижневартовска получили новый инвентарь. Фото администрации Нижневартовска.Биатлонисты и лыжники Нижневартовска получили новый инвентарь. Фото администрации Нижневартовска.
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Спортшкола олимпийского резерва Нижневартовска получила новое оборудование и технику. Снегоход и инвентарь приобретены для организации тренировок биатлонистов и лыжников в рамках нацпроекта «Демография».

- Снегоход отечественного производства необходим для подготовки трассы. Винтовки, лыжи заказаны такие, какими пользуются на соревнованиях спортсмены. В сборной России сейчас восемь биатлонистов от Нижневартовска, - рассказал замдиректора департамента по соцполитике Александр Федорус.

Ожидаются к поступлению лыжи, крепления, лыжные палки, пневматические винтовки, лыжероллеры и многое другое. Это самая масштабная поставка инвентаря за последнее время.

- Нижневартовские спортсмены покоряют олимп за олимпом, принося медали в спортивную копилку Югры. Максим Храмцов, Альберт Батыргазиев, семья Поршневых. Могу перечислять долго. Эти люди прославляют не только Нижневартовск и Югру - всю Россию, - сообщил руководитель муниципалитета Василий Тихонов.

Администрация Нижневартовска отмечает, что в спортшколе ежегодно занимаются около 400 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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