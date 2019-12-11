СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-11T12:51:09+03:00

За звание «Человека года - 2019» в Лянторе начали борьбу десять претендентов Фото: pixabay.com

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В Лянторе стартовало голосование за кандидатов на звание «Человек года - 2019». В борьбу вступили 10 кандидатов. Узнать больше о претендентах можно на странице голосования.

Среди номинантов: тренер по пожарно-прикладному спорту, руководитель волонтёрского объединения, бизнесмен, многодетная мама, обладатель титула «Предприниматель года Сургутского района», бизнес-леди, благотворитель, атаман, руководитель этнографичекого ансамбля, волонтер.

«Вестник» Сургутского района отмечает, что кандидатов выдвигали коллективы учреждений и общественных организаций.

Голосование продлится до 18 декабря в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Новости Лянтора». Один лайк за кандидата равен одному голосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU