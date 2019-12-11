Мегион продолжает зачистку незаконно установленных гаражей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-11T12:29:25+03:00

У владельцев есть еще 30 дней убрать их самостоятельно

Изменить размер текста: A A

В Мегионе продолжается работа по выявлению и вывозу незаконно установленных гаражей. На данный момент подготовлен список из 230 гаражей некапитального исполнения, которые выявили на территории городского округа.

Администрация Мегиона напоминает, что после составления акта на гараже размещается объявление с требованием его убрать. На это владельцам отводится 30 дней. Если в этот срок строение не будет убрано, его переместят принудительно. Чтобы вернуть своё имущество, хозяину придется компенсировать затраты на перевозку гаража.

С перечнем выявленных на территории городского округа незаконно установленных строений можно ознакомиться на сайте администрации города.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU