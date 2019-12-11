Сургут занял второе место в списке ста лучших городов страны

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-11T12:23:04+03:00

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Сургут оказался на второй строчке списка «100 лучших городов России». Список составлен по соотношению доступности жилья и услуг к средним зарплатам в субъекте РФ. По информации РБК, рейтинг составлен петербургским институтом территориального развития «Урбаника».

Эксперты отметили, что Сургут одновременно и комфортный, и доступный город. Он занимает первое место по стоимости жизни: горожанам представлены недорогие относительно зарплат цены на товары, услуги и недвижимость. В то же время по качеству городской среды Сургут попал на 14 позицию по причине пробок и непростого северного климата.

В первую пятерку также вошли Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла 52 место.

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ИСТОЧНИК KP.RU