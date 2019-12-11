СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-11T13:00:01+03:00

Первый роботизированный животноводческий комплекс появится в Кондинском районе Фото: pixabay.com

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Департамент промышленности ХМАО заключил соглашение о предоставлении из бюджета региона гранта фермерскому хозяйству. Грант в форме субсидии на создание роботизированного животноводческого молочного комплекса.

Создание и ввод в эксплуатацию комплекса в Кондинском районе запланирован до декабря 2020 года.

Мощность комплекса составит 130 голов крупного рогатого скота молочного направления. Планируемый объем производства молока: 780 тонн ежегодно.

Общая сумма гранта по Соглашению составит более 124 миллионов рублей. На прилавках магазинов Кондинского района станет больше качественного молока.

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ИСТОЧНИК KP.RU