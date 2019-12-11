СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-11T11:57:06+03:00

Приставы Пыть – Яха взыскали с предпринимателя долгов на два миллиона рублей. Фото УФССП ХМАО.

Также он оплатил штраф в размере 11 тысяч рублей

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Судебные приставы Пыть-Яха взыскали с «Тепловик» более 2 миллионов рублей налоговой задолженности.

Руководитель предприятия знал о своей задолженности, но в налоговый орган не оплатил ее своевременно.

Пристав установил в одном из банков лицевой счет должника. На нем находилась сумма значительно меньшего размера, чем его долговые обязательства. Однако деньги списали со счета.

Пресс-служба УФССП ХМАО сообщает, что в течение нескольких дней должник перечислил и оставшуюся сумму долга. Предпринимателя также оштрафовали в размере 11 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU