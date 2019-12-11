СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-11T11:24:58+03:00

За год в регионе обустроили более двухсот общественных пространств Фото: pixabay.com

В следующем году в планах значатся 64 объекта благоустройства

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На заседании межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» под руководством замгубернатора Югры Алексея Забозлаева подвели итога года.

Всего за 2019 год общее количество благоустроенных территорий в округе составило 234 объекта, в том числе 111 дворовых территорий. В следующем году в Югре планируется благоустроить 64 общественных пространства.

- В Югре активно ведется работа по вовлечению граждан и развитию волонтерского движения в сфере формирования комфортной городской среды – сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Сергей Эрнст.

Кроме того, в марте на базе Югорского госуниверситета создано региональное отделение общероссийской организации «Городские реновации» для развития кадрового потенциала и формирование сообщества молодых урбанистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU