2019-12-11T11:24:58+03:00
Общество

За год в регионе обустроили более двухсот общественных пространств

В следующем году в планах значатся 64 объекта благоустройства
Руслан Савинов
Поделиться:
За год в регионе обустроили более двухсот общественных пространствЗа год в регионе обустроили более двухсот общественных пространствФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На заседании межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» под руководством замгубернатора Югры Алексея Забозлаева подвели итога года.

Всего за 2019 год общее количество благоустроенных территорий в округе составило 234 объекта, в том числе 111 дворовых территорий. В следующем году в Югре планируется благоустроить 64 общественных пространства.

- В Югре активно ведется работа по вовлечению граждан и развитию волонтерского движения в сфере формирования комфортной городской среды – сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Сергей Эрнст.

Кроме того, в марте на базе Югорского госуниверситета создано региональное отделение общероссийской организации «Городские реновации» для развития кадрового потенциала и формирование сообщества молодых урбанистов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24