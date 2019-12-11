За год в регионе обустроили более двухсот общественных пространств
На заседании межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» под руководством замгубернатора Югры Алексея Забозлаева подвели итога года.
Всего за 2019 год общее количество благоустроенных территорий в округе составило 234 объекта, в том числе 111 дворовых территорий. В следующем году в Югре планируется благоустроить 64 общественных пространства.
- В Югре активно ведется работа по вовлечению граждан и развитию волонтерского движения в сфере формирования комфортной городской среды – сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Сергей Эрнст.
Кроме того, в марте на базе Югорского госуниверситета создано региональное отделение общероссийской организации «Городские реновации» для развития кадрового потенциала и формирование сообщества молодых урбанистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU