Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать безопасную елочную гирлянду

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-11T10:59:08+03:00

Среди всех советов, один самый верный

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Для того, чтобы праздник не обернулся пожаром из-за неисправной гирлянды, Роспотребнадзор по ХМАО напомнил правила покупки и использования украшений.

Одним из основных советов стало примечание о том, прежде всего, не стоит приобретать продукцию у частных лиц, в местах неорганизованной торговли.

В случае выявления немаркированной продукции, нарушении прав при продаже товаров управление Роспотребнадзора по ХМАО просит обратиться по телефону 8(3467)360003 или в территориальные отделы с соответствующим заявлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU