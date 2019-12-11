Участники проекта «Советские интерны» обучились оказывать первую медпомощь

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-11T10:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделении скорой медицинской помощи советской районной больницы прошло практическое занятие по оказанию первой медпомощи для участников проекта «Советские интерны». Об этом сообщил департамент здравоохранения ХМАО.

Старший фельдшер отделения скорой медпомощи Наталья Муравьева рассказала волонтерам о том, как с помощью подручных средств зафиксировать конечность при переломах и травмах, продемонстрировала технику наложения повязок, а также провела мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации.

– Умение оказывать первую медпомощь может пригодиться каждому. Беда может произойти с нами, нашими близкими или просто случайными прохожими в любое время. Теперь ребята вооружены знаниями и при необходимости смогут оказать первую медпомощь в ЧП, — рассказала куратор проекта «Советские интерны» Юлия Серых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU