Полицейский Сургута пытался сбыть более полутора граммов наркотиков
Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело в отношении сургутского полицейского по статье «Покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть в Сургуте наркотики массой не менее 1,58 грамма. Его вовремя задержали, а запрещенное вещество изъяли.
Решается вопрос заключении под стражу бывшего борца с преступностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU