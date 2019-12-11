Белоярский принимает VII кубок мира нефтяных стран

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-11T10:25:00+03:00

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Сегодня в Белоярском проходит официальное открытие первые бои XVII кубка мира по боксу нефтяных стран. За звание сильнейших боксеров в своих весовых категориях сразятся 114 спортсменов из 23 стран мира – России, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Эквадора, Киргизии, Таджикистана, Беларуси, Латвии, Швеции, Украины, Италии, Афганистана, Финляндии, Венесуэлы, Туниса, Эстонии, Таиланда, Польши, Молдовы, Марокко, Анголы и Греции.

- Среди фаворитов турнира, безусловно, можно назвать российскую сборную по боксу, — поделился исполнительный директор Федерации бокса Югры Рамиз Гадиев. –

Бои стартуют сегодня, 11 декабря, в 12-00. Торжественная церемония открытия турнира пройдет позднее, в 18-00. Финальные бои состоятся в субботу, 14 декабря. С подробной программой соревнований можно ознакомиться здесь.

«ЮграМегаСпорт» напоминает, что в этом году турнир проходит уже в семнадцатый раз. Впервые кубок мира принимал Нижневартовск. В Белоярском турнир уже в четвертый раз: до этого кубок мира проходил здесь в 2012, 2014 и 2017 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU