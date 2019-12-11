Киберхранители провели интеллектуальную игру в Сургутском районе

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-11T10:14:43+03:00

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Активисты общественной организации «Киберхранители» совместно с полицейскими посетили Нижнесортымский, чтобы рассказать молодёжи и их родителям о противоправном контенте в интернете и способах защиты от него.

Киберхранители провели интеллектуальную игру «Безопасный интернет» на такие темы как: безопасность сети, угрозы рунета, информационная безопасность. Участники задавали много вопросов на актуальные проблемы. Самые активные получили призы.

«Вестник» Сургутского района добавляет, что завершением работы в Нижнесортымском стала беседа с родителями об основных проблемах киберпространства.

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ИСТОЧНИК KP.RU