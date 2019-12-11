2019-12-11T10:14:43+03:00
Общество

Киберхранители провели интеллектуальную игру в Сургутском районе

Основной темой игры было изучение угроз рунета
Руслан Савинов
Поделиться:
Киберхранители провели интеллектуальную игру в Сургутском районе. Фото сообщества ВКонтакте Киберхранители Югры.Киберхранители провели интеллектуальную игру в Сургутском районе. Фото сообщества ВКонтакте Киберхранители Югры.
Изменить размер текста:

Активисты общественной организации «Киберхранители» совместно с полицейскими посетили Нижнесортымский, чтобы рассказать молодёжи и их родителям о противоправном контенте в интернете и способах защиты от него.

Киберхранители провели интеллектуальную игру «Безопасный интернет» на такие темы как: безопасность сети, угрозы рунета, информационная безопасность. Участники задавали много вопросов на актуальные проблемы. Самые активные получили призы.

«Вестник» Сургутского района добавляет, что завершением работы в Нижнесортымском стала беседа с родителями об основных проблемах киберпространства.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24