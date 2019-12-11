СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-11T10:05:55+03:00

Житель окружной столицы остался без акустики и кругленькой суммы Фото: pixabay.com

Югорчан по-прежнему продолжают обманывать при покупках в интернете

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В Ханты-Мансийске 19-летний житель пытался приобрести акустическую систему через соцсеть. Таким образом молодой человек лишился 5 500 рублей.

Похожий случай в Березовском районе. Там мужчина, желая приобрести тепловизорный прицел на сайте бесплатных объявлений, перевел злоумышленникам 37 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД ХМАО сообщает, что за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более миллиона 300 тысяч рублей.

Чаще всего югорчанам звонят неизвестные и представляются сотрудниками банков.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых. Полицейские призывают быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU