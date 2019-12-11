Выставка «Товары земли Югорской» открылась в ХМАО

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-11T09:51:55+03:00

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Накануне в Ханты-Мансийске в выставочном центре «Югра-Экспо» открылась ХXIV традиционная выставка-форум «Товары земли Югорской».

Правительство ХМАО отмечает, что выставка - форум один из самых масштабных проектов для демонстрации региональных товаров и услуг, авторитетная площадка для делового общения бизнеса и власти. Свои достижения здесь демонстрируют более двухсот предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа. Продукция многих из них отмечена знаком «Сделано в Югре».

- В Югре люди очень открытые, трудолюбивые и динамичные. Я успешно реализую во Франции югорские дикоросы – варенье, грибы, ягоды. Мы намерены развивать наши отношения. Теперь думаем о том, как разработать наш собственный продукт, чтобы он пользовался успехом на французском рынке», - рассказал французский предприниматель Жан Луи Бауни. Во Франции он владеет так называемым «русским магазином».

В рамках выставки для бизнесменов организована обширная деловая программа. Участники форума могут поделиться опытом, наработками, провести презентации, найти новых потребителей, поставщиков. Горожане, в свою очередь, могут продегустировать и приобрести лучшие югорские продукты питания и другие товары.

Выставка-форум «Товары земли Югорской» продолжит свою работу до 12 декабря включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU