СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-11T09:42:03+03:00

Сургутянка обманула двоюродную сестру, выдавая себя за лжеадвоката Фото: pixabay.com

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Прокурор Сургута утвердил обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО, обвиняемая вела переписку в интернете с двоюродной сестрой, представившись вымышленным адвокатом. Она заранее знала, что сестра нуждается в юридической помощи,

До ноября 2017 года она предоставляла родственнице ложные сведения о выполненных услугах. Это принесло ей 592,5 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU