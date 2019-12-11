На улице Маяковского в Сургуте «Лада» сбила женщину
В Сургуте на улице Маяковского автомобиль «Лада», управляемый 24-летним мужчиной, совершил наезд на пешехода. Происшествие случилось на проезжей части нерегулируемого перехода. В результате ДТП пешеход, женщина 1973 года рождения, получила травмы.
За прошедшие сутки в округе случилось три ДТП, в которых три человека получили травмы. Задержано шесть водителей за управление транспортом пьяными, двое – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на полосу встречного движения 19 водителей привлечены к ответственности.
Автоинспекторы Югры напоминают, водителям необходимо быть крайне внимательными при проезде пешеходных переходов, движении в жилых зонах, вблизи школ.
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ИСТОЧНИК KP.RU