СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-11T09:32:36+03:00

На улице Маяковского в Сургуте «Лада» сбила женщину Фото: pixabay.com

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В Сургуте на улице Маяковского автомобиль «Лада», управляемый 24-летним мужчиной, совершил наезд на пешехода. Происшествие случилось на проезжей части нерегулируемого перехода. В результате ДТП пешеход, женщина 1973 года рождения, получила травмы.

За прошедшие сутки в округе случилось три ДТП, в которых три человека получили травмы. Задержано шесть водителей за управление транспортом пьяными, двое – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на полосу встречного движения 19 водителей привлечены к ответственности.

Автоинспекторы Югры напоминают, водителям необходимо быть крайне внимательными при проезде пешеходных переходов, движении в жилых зонах, вблизи школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU