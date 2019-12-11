Ради бутылки водки и бутылки виски житель Березовского района совершил преступление

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-11T09:12:42+03:00

Он похитил алкоголь из чужой квартиры

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В Березовском районе к участковому обратился гражданин 1957 года рождения. Он сообщил, что неизвестный незаконно проник к нему в квартиру и похитил бутылку водки и бутылку виски.

Сумма ущерба составила 1600 рублей. Полицейскими установлен подозреваемый 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похититель алкоголя находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба по ХМАО отмечает, что всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений. Из них раскрыто 39. Выявлено 3883 правонарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU