Ради бутылки водки и бутылки виски житель Березовского района совершил преступление
В Березовском районе к участковому обратился гражданин 1957 года рождения. Он сообщил, что неизвестный незаконно проник к нему в квартиру и похитил бутылку водки и бутылку виски.
Сумма ущерба составила 1600 рублей. Полицейскими установлен подозреваемый 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похититель алкоголя находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба по ХМАО отмечает, что всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений. Из них раскрыто 39. Выявлено 3883 правонарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU