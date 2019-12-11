В Нижневартовске создана отдельная бригада по уходу за тяжелыми пациентами

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-11T09:00:15+03:00

В Нижневартовске создана отдельная бригады по уходу за тяжелыми пациентами Фото: pixabay.com

Младший медперсонал уже успел доказать свою эффективность

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В нижневартовской окружной больнице №2 торжественно отметили первую годовщину работы специализированной бригады младшего медперсонала по уходу за тяжело больными пациентами. Лучшим младшим медсестрам вручили грамоты.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что внедрение нового подразделения успешно помогает решать проблемы, возникающие у паллиативных пациентов.

– Мы снизили нагрузку на палатных медсестер. Появилось больше времени на выполнение врачебных назначений, уменьшился риск возникновения инфекций, связанных с оказанием медпомощи, – пояснила главная медсестра больницы Ирина Швецова.

В настоящее время бригада работает в восьми отделениях нижневартовской окружной больницы №2. С нового года планируется охватить еще одно, неврологическое.

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ИСТОЧНИК KP.RU