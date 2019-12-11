2019-12-11T08:30:31+03:00
Происшествия

Мегионский подрядчик оштрафован за обрушение стены пятиэтажного дома

Он заплатит 35 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Мегионский подрядчик оштрафован за обрушение стены пятиэтажного дома. Фото прокуратуры ХМАО.Мегионский подрядчик оштрафован за обрушение стены пятиэтажного дома. Фото прокуратуры ХМАО.
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Прокуратура Мегиона завершила проверку по факту обрушения части пятиэтажного дома при проведении его капремонта на улице Садовой.

Следователи выявили нарушения технологических процессов при производстве работ одним из подрядчиков, индивидуальным предпринимателем.

Возбуждено дело по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов». По данным прокуратуры ХМАО, арбитражный суд округа оштрафовал подрядчика в размере 35 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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