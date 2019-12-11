Подвели итоги конкурса «Летопись Югры архивной строкой»
Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса исследовательских работ «Летопись Югры архивной строкой». Он был посвящен 85-летию архивной службы Югры.
По итогам сложения баллов первое место занял Парфенов Николай. Второе место досталось Афанасьеву Матвею, а третье место присудили Золотаренко Максиму.
Администрация Нижневартовска добавляет, что церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 19 декабря 2019 года в здании архивного отдела администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU