Подвели итоги конкурса «Летопись Югры архивной строкой»

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-11T08:11:38+03:00

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Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса исследовательских работ «Летопись Югры архивной строкой». Он был посвящен 85-летию архивной службы Югры.

По итогам сложения баллов первое место занял Парфенов Николай. Второе место досталось Афанасьеву Матвею, а третье место присудили Золотаренко Максиму.

Администрация Нижневартовска добавляет, что церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 19 декабря 2019 года в здании архивного отдела администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU