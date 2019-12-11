СЕГОДНЯ 05:59 2019-12-11T08:18:29+03:00

Погода в Югре 11 декабря: ясно и тепло Фото: pixabay.com

Местами до нуля градусов

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В среду, 11 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ясная погода. Ветер юго-западный 5 - 7 метров в секунду. Температура воздуха днем -1, -2 градуса.

В Ханты-Мансийске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -1 градусов.

В Сургуте ясно, без осадков. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске пасмурно, небольшой снег. Ветер западный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU