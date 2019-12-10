Экоактивисты выпустили ролик об общей проблеме коренных народов Югры и Канады
Активисты организации «#НеЗаливайМнеТут» выпустили ролик об общей проблеме, связывающей коренные народы Югры и Канады: нефтяные компании - гиганты портят леса, водоемы и подбираются к границам родовых угодий. Об этом сообщает «СИА - ПРЕСС».
- На расстоянии тысяч километров друг от друга коренные народы в Канаде и ханты в России столкнулись с одинаковой угрозой: нефтяные компании в погоне за прибылью уничтожают их земли и игнорируют права человека, - рассказывают волонтеры.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
Наше сердце - эта земля.
ИСТОЧНИК KP.RU