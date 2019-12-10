Экоактивисты выпустили ролик об общей проблеме коренных народов Югры и Канады

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-10T15:51:49+03:00

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Активисты организации «#НеЗаливайМнеТут» выпустили ролик об общей проблеме, связывающей коренные народы Югры и Канады: нефтяные компании - гиганты портят леса, водоемы и подбираются к границам родовых угодий. Об этом сообщает «СИА - ПРЕСС».

- На расстоянии тысяч километров друг от друга коренные народы в Канаде и ханты в России столкнулись с одинаковой угрозой: нефтяные компании в погоне за прибылью уничтожают их земли и игнорируют права человека, - рассказывают волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU