2019-12-10T15:11:19+03:00
Общество

Парламентарии региона подарили Лянтору новые площадки с тренажёрами

Пользоваться ими можно при любой погоде
Руслан Савинов
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Парламентарии региона подарили Лянтору новые площадки с тренажёрами. Фото «Вестника» Сургутского района.Парламентарии региона подарили Лянтору новые площадки с тренажёрами. Фото «Вестника» Сургутского района.
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На трёх спортивных площадках Лянтора установили уличные антивандальные тренажёры. Возможность оснастить город новыми спортплощадками появилась при помощи депутатов Сургутского района, Тюменской областной думы и администрации Лянтора.

Площадки в Лянторе расположились во дворе дома №36/1 первого микрорайона, во дворе дома №2/1 пятого микрорайона, во дворе домов №16, 17 четвёртого микрорайона.

Как добавляет «Вестник» Сургутского района, идею о появлении одной из площадок выдвинули студенты техникума на одной из встреч с главой города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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