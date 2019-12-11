СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-11T06:26:21+03:00

Сноубордисты Югры взяли четыре медали на всероссийских соревнованиях. Фото центра спортивной подготовки.

Всего в турнирах участвуют восемь спортсменов из округа

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Югорские сноубордисты продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки на всероссийских соревнованиях в Ижевске, которые проходят с 8 по 11 декабря.

Накануне там прошли состязания в параллельном гигантском слаломе, по итогам которого Владимир Серединский стал победителем среди юниоров, серебряные награды завоевали Тамара Жеребятьева и Анастасия Шершнева, бронзовую награду взял Дмитрий Бронников.

По информации центра спортивной подготовки сборных команд Югры, сегодня, 10 декабря, соревнования продолжатся параллельным слаломом. Всего во всероссийских стартах по сноуборду в Ижевске участвуют восемь спортсменов из Ханты-Мансийска и Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU