2019-12-10T14:49:39+03:00
Общество

Почти триста тысяч рублей обналичили мошенники со счета жительницы Пыть-Яха

Всему виной старые схемы обмана доверчивых граждан
Руслан Савинов
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Почти триста тысяч рублей обналичили мошенники со счета жительницы Пыть-ЯхаПочти триста тысяч рублей обналичили мошенники со счета жительницы Пыть-ЯхаФото: pixabay.com
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Потерпевшей на мобильный позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Он сообщил, что с ее банковской карты была попытка незаконного перевода денег.

Мужчина уверил, что с женщиной в скором времени свяжутся из службы безопасности и ей необходимо будет пройти особую процедуру безопасности и блокировки счетов. Также злоумышленник убедил потерпевшую скачать специальное приложение «Тeam Viwer».

В скором времени с ней созвонилась девушка и предупредила, что все деньги на счетах будут переведены на специально открытый счет для сохранения от мошенничества. Каждое смс-сообщение с секретными кодами от банка женщина зачитывала мошенникам.

Таким образом, аферисты списали со счетов заявительницы 296 тысяч рублей. По данным УМВД по ХМАО возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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