Штрафы принесли более полумиллиона рублей в казну Сургутского района

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-10T14:34:19+03:00

Большая часть из них за нарушение тишины

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Начальник отдела организации работы административных комиссий администрации Сургутского района Ольга Лихачева подвела итоги 2019 года. Об этом сообщил «Вестник» Сургутского района.

- Наибольшее количество штрафов, 345, из 580-ти, были выписаны за нарушение тишины и покоя. Кроме того, 36 административных дел было заведено по фактам торговли в несанкционированных местах. В основном эти штрафы выписаны жителям других регионов: Тюменской, Курганской и Омской областей, - констатировала Ольга Лихачева.

При этом жители Сургутского района крайне редко попадают в число рецидивистов: одной беседы в административной комиссии или уплаты штрафа достаточно, чтобы впредь не нарушать правила.

- С начала года административными комиссиями выписано штрафов на сумму 517 тысяч, получено в добровольном и принудительном порядке – 441, 8 тысяч рублей. Эта сумма поступила в общий бюджет Сургутского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU