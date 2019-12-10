2019-12-10T14:34:19+03:00
Общество

Штрафы принесли более полумиллиона рублей в казну Сургутского района

Большая часть из них за нарушение тишины
Руслан Савинов
Поделиться:
Штрафы принесли более полумиллиона рублей в казну Сургутского района. Фото «Вестника» Сургутского района.Штрафы принесли более полумиллиона рублей в казну Сургутского района. Фото «Вестника» Сургутского района.
Изменить размер текста:

Начальник отдела организации работы административных комиссий администрации Сургутского района Ольга Лихачева подвела итоги 2019 года. Об этом сообщил «Вестник» Сургутского района.

- Наибольшее количество штрафов, 345, из 580-ти, были выписаны за нарушение тишины и покоя. Кроме того, 36 административных дел было заведено по фактам торговли в несанкционированных местах. В основном эти штрафы выписаны жителям других регионов: Тюменской, Курганской и Омской областей, - констатировала Ольга Лихачева.

При этом жители Сургутского района крайне редко попадают в число рецидивистов: одной беседы в административной комиссии или уплаты штрафа достаточно, чтобы впредь не нарушать правила.

- С начала года административными комиссиями выписано штрафов на сумму 517 тысяч, получено в добровольном и принудительном порядке – 441, 8 тысяч рублей. Эта сумма поступила в общий бюджет Сургутского района.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экоактивисты выпустили ролик об общей проблеме коренных народов Югры и Канады
Парламентарии региона подарили Лянтору новые площадки с тренажёрами
Югорская всадница достойно представила регион на всероссийских соревнованиях в Москве
Почти триста тысяч рублей обналичили мошенники со счета жительницы Пыть-Яха
Сотрудники МЧС рассказали малышам правила безопасности на льду в Югорске
Алиментщица из Урая приговорена к исправительным работам
В Югре начнут наказывать за выброшенные окурки
В школах Югры прошел единый урок прав человека
Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи
Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске
Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска
Югра принимает международный археологический конгресс
Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе
Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов
В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя
Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры
На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело
Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе
В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе
Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих