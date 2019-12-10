Сотрудники МЧС рассказали малышам правила безопасности на льду в Югорске

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-10T14:25:59+03:00

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Сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу, чтобы такой отдых на зимних каникулах был безопасным. Накануне занятие прошло в Югорске в детском саду «Радуга».

- Сегодня наша задача объяснить малышам, какие опасности могут быть на зимних водоёмах, как обезопасить себя от несчастья и что делать, если попали в неприятную ситуацию, - отметила сотрудник противопожарной службы Юлия Гаврилова.

В ходе урока сотрудник МЧС рассказала ребятам об опасных местах водоёма: лёд может быть непрочным у береговой линии, ещё там, где бьют ключи и впадают ручьи и реки, у зарослей высокой травы и кустарников, а также в местах большого скопления снега. Она объяснила, каким должен быть лёд, чтобы он смог выдержать человека или транспортное средство. Подробно остановились на изучении правил поведения на льду. Вместе с детьми разобрали, какие действия строго запрещены, как передвигаться и правильно проверить прочность льда. Особое внимание было уделено средствам спасения.

В завершении встречи ребята задали интересующие их вопросы, пообещали рассказать об этом своим родителям и строго соблюдать правила безопасного поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU