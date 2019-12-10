2019-12-10T14:25:59+03:00
Общество

Сотрудники МЧС рассказали малышам правила безопасности на льду в Югорске

В зимние каникулы увеличиваются риски попасть в неприятности на льду
Руслан Савинов
Поделиться:
Сотрудники МЧС рассказали малышам правила безопасности на льду в Югорске. Фото МЧС ХМАО.Сотрудники МЧС рассказали малышам правила безопасности на льду в Югорске. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу, чтобы такой отдых на зимних каникулах был безопасным. Накануне занятие прошло в Югорске в детском саду «Радуга».

- Сегодня наша задача объяснить малышам, какие опасности могут быть на зимних водоёмах, как обезопасить себя от несчастья и что делать, если попали в неприятную ситуацию, - отметила сотрудник противопожарной службы Юлия Гаврилова.

В ходе урока сотрудник МЧС рассказала ребятам об опасных местах водоёма: лёд может быть непрочным у береговой линии, ещё там, где бьют ключи и впадают ручьи и реки, у зарослей высокой травы и кустарников, а также в местах большого скопления снега. Она объяснила, каким должен быть лёд, чтобы он смог выдержать человека или транспортное средство. Подробно остановились на изучении правил поведения на льду. Вместе с детьми разобрали, какие действия строго запрещены, как передвигаться и правильно проверить прочность льда. Особое внимание было уделено средствам спасения.

В завершении встречи ребята задали интересующие их вопросы, пообещали рассказать об этом своим родителям и строго соблюдать правила безопасного поведения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экоактивисты выпустили ролик об общей проблеме коренных народов Югры и Канады
Парламентарии региона подарили Лянтору новые площадки с тренажёрами
Югорская всадница достойно представила регион на всероссийских соревнованиях в Москве
Почти триста тысяч рублей обналичили мошенники со счета жительницы Пыть-Яха
Штрафы принесли более полумиллиона рублей в казну Сургутского района
Алиментщица из Урая приговорена к исправительным работам
В Югре начнут наказывать за выброшенные окурки
В школах Югры прошел единый урок прав человека
Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи
Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске
Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска
Югра принимает международный археологический конгресс
Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе
Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов
В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя
Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры
На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело
Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе
В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе
Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих