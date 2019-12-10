2019-12-10T14:16:35+03:00
Происшествия

Алиментщица из Урая приговорена к исправительным работам

Полгода она будет трудиться и думать о детях
Руслан Савинов
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Алиментщица из Урая приговорена к исправительным работам. Фото УФССП по ХМАОАлиментщица из Урая приговорена к исправительным работам. Фото УФССП по ХМАО
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Начат процесс о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей с жительницы Урая.

По информации УФССП по ХМАО, женщина задолжала им более 200 тысяч рублей. Долгое время она, будучи трудоспособной, не спешила работать. Отсутствие официального источника дохода у нее не давало судебным приставам возможностей для удержания трети зарплаты.

Суд обвинил ее по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначил 20 часов обязательных работ. Однако это не побудило ее исправиться. Гражданка продолжила избегать выплаты алиментов.

Тогда в отношении нее на этот раз было возбуждено уже уголовное дело . Суд приговорил югорчанку к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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