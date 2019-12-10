СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-10T14:09:44+03:00

В Югре начнут наказывать за выброшенные окурки Фото: pixabay.com

Изменения пока не утверждены

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Новые поправки в закон Югры об административных правонарушениях предполагают ответственность за выброс мусора не в контейнер. Под этим подразумеваются в том числе окурки, бутылки и бумага.

Информагентство «ЮграPRO» сообщает, что данный проект подготовлен рабочей группой, специально созванной по распоряжению председателя окружной думы.

Также законом предусматриваются штрафы для должностных лиц за позднюю уборку снега, его неправильное складирование и содержание прилегающих к зданию территорий.

Кроме того, закон вводит ответственность за небезопасное содержание колодцев и люков.

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ИСТОЧНИК KP.RU