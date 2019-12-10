В школах Югры прошел единый урок прав человека

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-10T13:46:14+03:00

Он прошел в преддверии международного праздника

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Во всех школах Югры организуются и проводятся уроки прав человека в преддверии праздника, посвященного им, а также Дня конституции.

Накануне открытый урок истории в форме интеллектуальной игры «Твои права. Твой выбор» состоялся в 8-9 кадетских классах школы № 8 Ханты-Мансийска. В нем также приняли участие представители аппарата уполномоченного по правам человека в округе.

В игре состязались пять команд, названия которым придумали сами ребята. Оценивало испытания специальное жюри.

Проведение урока истории в такой форме повышает интерес подрастающего поколения к познанию основных законов в области прав и свобод человека и гражданина.

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ИСТОЧНИК KP.RU