СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-10T13:25:28+03:00

Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи. Фото администрации Покачи.

Мероприятие было приурочено к международному дню борьбы с коррупцией

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Награждение участников городского конкурса социальных роликов и рисунков «Мы против коррупции!» состоялось накануне, 9 декабря, в международный день борьбы с коррупцией.

Победителями конкурса в номинации «Социальный видеоролик» стали Беломоин Андрей, Джабраилова Альфия и Ляшенко Дарья.

В номинации «Плакат, рисунок» первое место поделили Таранова Полина, Нарежнев, Кориненко Виктория и Тельпиз Георгий

Администрация Покачи благодарит всех, кто принял участие в конкурсе, а также оказывал содействие в организации мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU