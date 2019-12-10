Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
Полиция Нижневартовска установили личность сообщившего о минировании городской школы №11. Им оказался ребенок 2008 года рождения. Информацию об этом по запросу «СИА-ПРЕСС» подтвердили в УМВД Нижневартовска.
- Звонившим оказался ученик этой школы. Он в присутствии своих друзей решил пошутить и позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ребенок будет поставлен на учет в полицию. Раньше в поле зрения органов правопорядка не попадал, — рассказали корреспонденту полицейские.
Напомним, что вчера в Нижневартовске после сообщений о заложенной бомбе эвакуировали школу.
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ИСТОЧНИК KP.RU