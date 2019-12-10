2019-12-10T13:17:42+03:00
Общество

Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок

Теперь он будет поставлен на учет в полицию
Руслан Савинов
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Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок. Фото «СИА-ПРЕСС».Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок. Фото «СИА-ПРЕСС».
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Полиция Нижневартовска установили личность сообщившего о минировании городской школы №11. Им оказался ребенок 2008 года рождения. Информацию об этом по запросу «СИА-ПРЕСС» подтвердили в УМВД Нижневартовска.

- Звонившим оказался ученик этой школы. Он в присутствии своих друзей решил пошутить и позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ребенок будет поставлен на учет в полицию. Раньше в поле зрения органов правопорядка не попадал, — рассказали корреспонденту полицейские.

Напомним, что вчера в Нижневартовске после сообщений о заложенной бомбе эвакуировали школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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