УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-10T12:58:25+03:00

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В преддверии Нового года общественный совет при УМВД России по ХМАО объявил конкурс эссе для школьников «Если бы полицейский был Дедом Морозом».

К участию приглашаются школьники всех возрастов. Жюри оценит неординарность, креативный подход. Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится накануне старого Нового года Лучшие работы опубликуют на официальном сайте УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД по ХМАО отмечает, что конкурс проводится с 15 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Эссе и заявку на участие в конкурсе необходимо направлять на адрес электронной почты: OSpriUMVD@yandex.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU