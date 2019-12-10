2019-12-10T12:43:32+03:00
Общество

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске

В тренде экологически безопасные материалы для украшений
Руслан Савинов
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Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в ИзлучинскеКонкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в ИзлучинскеФото: pixabay.com
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В этом году конкурс проводится уже в одиннадцатый раз. Главные критерии победы - игрушки должны быть изготовлены своими руками из экологически безопасных материалов и иметь крепление на ёлку.

Администрация Нижневартовского района отмечает, что участниками могут стать воспитанники детских садов, школьники, семьи, коллективы жителей поселения, организаций и предприятий Излучинска. Лучшие работы выберут в трех номинациях: символ нового 2020 года, самый оригинальный елочный шар и сказочный персонаж.

- Обычно у нас поступает на конкурс около 150 работ. Все они, вне зависимости от того, заняли они призовое место или нет, висят на нашей главной красавице-елке на центральной площади. В Большетархово проходит такой же конкурс, жители Большетархово также могут сдавать конкурсные работы в КДЦ «Респект», - говорит замначальника отдела организации деятельности Излучинска Альбина Ахметзянова.

Конкурсные работы принимаются до 16 декабря включительно по адресам: администрация Излучинска, кабинет № 212, телефон 28-13-69. Большетархово, КДЦ «Респект», телефон 21-31-82.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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