Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-10T12:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году конкурс проводится уже в одиннадцатый раз. Главные критерии победы - игрушки должны быть изготовлены своими руками из экологически безопасных материалов и иметь крепление на ёлку.

Администрация Нижневартовского района отмечает, что участниками могут стать воспитанники детских садов, школьники, семьи, коллективы жителей поселения, организаций и предприятий Излучинска. Лучшие работы выберут в трех номинациях: символ нового 2020 года, самый оригинальный елочный шар и сказочный персонаж.

- Обычно у нас поступает на конкурс около 150 работ. Все они, вне зависимости от того, заняли они призовое место или нет, висят на нашей главной красавице-елке на центральной площади. В Большетархово проходит такой же конкурс, жители Большетархово также могут сдавать конкурсные работы в КДЦ «Респект», - говорит замначальника отдела организации деятельности Излучинска Альбина Ахметзянова.

Конкурсные работы принимаются до 16 декабря включительно по адресам: администрация Излучинска, кабинет № 212, телефон 28-13-69. Большетархово, КДЦ «Респект», телефон 21-31-82.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU