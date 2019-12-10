2019-12-10T12:34:31+03:00
Общество

Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска

Обустроены уже восемь ледовых площадок
Руслан Савинов
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Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска. Фото администрации Нижневартовска.Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска. Фото администрации Нижневартовска.
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Рабочая группа депутатов думы Нижневартовска на соответствие требованиям удобства, комфорта и безопасности. В нынешнем году в городе восемь ледовых площадок. Поинтересовались депутаты и обустройством частных кортов

- Содержание ледовых площадок на контроле депутатов не первый год. Если в прошлые у нас были серьёзные замечания, то в нынешнем ситуация кардинально изменилась, - рассказал зампредседателя думы города Сергей Землянкин. - Со школьными кортами, правда, надо ещё поработать. А если в общем, то городские катки в этом году могут составить хорошую конкуренцию частным. В прошлые годы ситуация была иная».

Администрация Нижневартовска поясняет, что ледовые площадки в городе недавно открылись. Депутаты продолжат контролировать их работу и содержание до конца сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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