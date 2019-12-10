2019-12-10T12:20:23+03:00
Общество

Югра принимает международный археологический конгресс

На нем соберутся три сотни экспертов из девяти стран
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Югра принимает международный археологический конгрессЮгра принимает международный археологический конгрессФото: pixabay.com
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Завтра, 11 декабря, в Ханты-Мансийске стартует V международный северный археологический конгресс

Департамент культуры ХМАО добавляет, что – один из крупнейших современных археологических форумов, известных в России и за рубежом. В его в работе принимают участие российские и зарубежные исследователи в области археологии, этнографии, истории, языкознания, палеоэкологии и охраны памятников археологии.

В этом году в конгрессе примут участие более 300 человек из 9 стран мира. Запланировано проведение 10 секций, где планируется обсудить наиболее актуальные вопросы современной археологии.

Торжественное открытие мероприятия состоится завтра в 15.00 11 декабря большом зале концертно-театрального центра «Югра-Классик».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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