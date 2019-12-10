СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-10T12:35:53+03:00

Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе Фото: pixabay.com

Больше всего вопросов к кремовым кондитерским изделиям

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Роспотребнадзор по ХМАО постоянно контролирует качество и безопасность кондитерских изделий, продающихся в округе. За 9 месяцев 2019 года проведено свыше 600 проверок. Уровень проб, не соответствующих установленным нормативам по микробиологическим показателям, составил почти 7%, в том числе больше 4% кремовых кондитерских изделий.

Забраковано и изъято из оборота 63 партии кондитерских изделий общим весом 224 килограмма. За нарушение при производстве и продаже кондитерских изделий привлечено оштрафованы почти 200 граждан на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

Роспотребнадзор по ХМАО акцентирует внимание, что наиболее высокую эпидемиологическую опасность имеют кремовые кондитерские изделия. Потребителю необходимо обращать внимание на их хранение и реализацию. Они должны храниться при температуре не выше + 6 градусов.

Мероприятия по надзору за соблюдением законодательства в сфере производства и оборота кондитерских изделий продолжатся и в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU