2019-12-10T12:35:53+03:00
Общество

Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе

Больше всего вопросов к кремовым кондитерским изделиям
Руслан Савинов
Поделиться:
Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округеРоспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по ХМАО постоянно контролирует качество и безопасность кондитерских изделий, продающихся в округе. За 9 месяцев 2019 года проведено свыше 600 проверок. Уровень проб, не соответствующих установленным нормативам по микробиологическим показателям, составил почти 7%, в том числе больше 4% кремовых кондитерских изделий.

Забраковано и изъято из оборота 63 партии кондитерских изделий общим весом 224 килограмма. За нарушение при производстве и продаже кондитерских изделий привлечено оштрафованы почти 200 граждан на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

Роспотребнадзор по ХМАО акцентирует внимание, что наиболее высокую эпидемиологическую опасность имеют кремовые кондитерские изделия. Потребителю необходимо обращать внимание на их хранение и реализацию. Они должны храниться при температуре не выше + 6 градусов.

Мероприятия по надзору за соблюдением законодательства в сфере производства и оборота кондитерских изделий продолжатся и в следующем году.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи
Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске
Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска
Югра принимает международный археологический конгресс
Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов
В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя
Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры
На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело
Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе
В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе
Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих