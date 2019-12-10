Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
В Ханты-Мансийске сегодня, 10 декабря, в 15:00 на улице Энгельса, 3 состоится открытие памятной мемориальной доски кавалеру ордена Мужества рядовому Тихон Антону, который погиб в Дагестане 10 сентября 1999 года.
В мероприятии примут участие руководители правоохранительных органов, представители общественных организаций и мама Антона Тихон.
Росгвардия ХМАО сообщает, Тихон был смертельно ранен минометным огнём во время проведения спецоперации по взятию телевышки. В том бою вместе с Антоном погибло ещё 34 его сослуживца. Указом президента за самоотверженность, мужество и отвагу он награжден орденом Мужества посмертно.
Добавим, что при исполнении служебного долга погибло 177 югорчан из них 156 военнослужащих и сотрудников, в том числе 5 человек, пропавших без вести.
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ИСТОЧНИК KP.RU