2019-12-10T11:23:15+03:00
Происшествия

Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов

И получать за это уголовное наказание
Руслан Савинов
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Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантовСургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантовФото: pixabay.com
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Рейд полиции установил, что 35-летний житель Сургута организовал фиктивную постановку на учет двух мигрантов. УМВД по ХМАО отмечает, что мужчина безработный. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Аналогичное преступления совершила 50-летняя сургутянка, которая организовала фиктивную постановку на учет двух иностранных граждан. Ранее к административной и уголовной ответственности она не привлекалась.

Подозреваемые пояснили, что совершили преступления из-за корысти: за каждого зарегистрированного мигранта они получали деньги.

Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Корыстные злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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