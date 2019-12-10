СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-10T10:40:11+03:00

На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело. Фото прокуратуры ХМАО.

Он пытался выгородить друга, севшего за руль пьяным

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Прокуратура Кондинского района установила, что в июле прошлого года мужчину допрашивали в мировом суде в качестве свидетеля по уголовному делу. Дело шло по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Лжесвидетель стремился помочь знакомому избежать уголовной ответственности. Злоумышленник дал ложные показания о том, что подсудимый не управлял автомобилем в период совершения преступления, а находился на пассажирском сиденье.

Суд отнесся с подозрением к показаниям, так как они расходились с иными доказательствами по делу. В любом случае суд признал виновным мужчину, в чью пользу давались показания.

В отношении лжесвидетеля возбуждено уголовное дело по статье «Дача заведомо ложных свидетельских показаний при рассмотрении уголовного дела в суде».

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ИСТОЧНИК KP.RU