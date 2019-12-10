На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело
Прокуратура Кондинского района установила, что в июле прошлого года мужчину допрашивали в мировом суде в качестве свидетеля по уголовному делу. Дело шло по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Лжесвидетель стремился помочь знакомому избежать уголовной ответственности. Злоумышленник дал ложные показания о том, что подсудимый не управлял автомобилем в период совершения преступления, а находился на пассажирском сиденье.
Суд отнесся с подозрением к показаниям, так как они расходились с иными доказательствами по делу. В любом случае суд признал виновным мужчину, в чью пользу давались показания.
В отношении лжесвидетеля возбуждено уголовное дело по статье «Дача заведомо ложных свидетельских показаний при рассмотрении уголовного дела в суде».
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ИСТОЧНИК KP.RU