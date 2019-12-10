2019-12-10T10:40:11+03:00
Происшествия

На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело

Он пытался выгородить друга, севшего за руль пьяным
Руслан Савинов
Поделиться:
На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело. Фото прокуратуры ХМАО.На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело. Фото прокуратуры ХМАО.
Изменить размер текста:

Прокуратура Кондинского района установила, что в июле прошлого года мужчину допрашивали в мировом суде в качестве свидетеля по уголовному делу. Дело шло по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Лжесвидетель стремился помочь знакомому избежать уголовной ответственности. Злоумышленник дал ложные показания о том, что подсудимый не управлял автомобилем в период совершения преступления, а находился на пассажирском сиденье.

Суд отнесся с подозрением к показаниям, так как они расходились с иными доказательствами по делу. В любом случае суд признал виновным мужчину, в чью пользу давались показания.

В отношении лжесвидетеля возбуждено уголовное дело по статье «Дача заведомо ложных свидетельских показаний при рассмотрении уголовного дела в суде».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи
Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске
Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска
Югра принимает международный археологический конгресс
Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе
Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов
В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя
Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры
Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе
В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе
Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих